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Aşının mucidi Uğur Şahin'den çarpıcı yanıt!

Dünyanın umudu olan koronavirüs aşısını A Haber canlı yayınında anlatan Uğur Şahin, "Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz" dedi. Canlı yayında koronavirüs aşısına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Şahin, insanlığın normal hayatına ne zaman döneceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:09
Aşının mucidi Uğur Şahin'den çarpıcı yanıt!

Koronavirüs aşısının Türk mucidi Uğur Şahin, 'Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz' dedi

Aşının yan etkileriyle ilgili bilgiler veren Uğur Şahin, 'Baş ağrısı ateş yorgunluk hissi.. Bunlar zaten birçok aşıda tipik yan etkiler.. ' dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

Aşımız için 4 ayrı güvenlik değeri var. Önemli olan şu: Aşıların güvenlikle ilgili etkiler ilk 2 ayda etkisini gösterir. Sürpriz beklemiyoruz. Ancak veri toplamaya devam edeceğiz. İlaç geliştirme güvenlik işleri bu şekilde yürüyor. Farklı bir endişe beklemiyoruz.

ESKİ HAYATIMIZA NE ZAMAN DÖNECEĞİZ?

Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

VİRÜSLERDEKİ MUTASYON

Virüslerde mutasyon oldukça virüsün kendi kendini yok edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Uğur Şahin şu yanıtı verdi:

İnsanların endişe edeceği bir konu olarak görmüyorum. Bu her zaman olan bir şey. Kimsenin endişe duymasına gerek yok.

VİRÜSÜN BULAŞICILIĞININ ARTMASI

En önemlisi bizim disipline ihtiyacımız var. İnsanların kendisini koruması lazım. Disiplinli bir şekilde hareket edersek başkalarını da riske atmayız. En önemli şey sosyal mesafe. Maske takmanız durumunda, insanlarla bir araya gelmekten kaçınmanız durumunda zaten kontrolü sağlayabiliriz. Virüsün bulaşıcılığı hızlanıyorsa daha dikkatli olmamız lazım. Aşı mutasyona karşı da işe yarayacak. Şimdiden başlarsak bu süreç 9 ay alacak ve normal yaşama dönebileceğiz. Yüzde 75-80 aşılamaya ulaşınca normal hayatımıza dönebileceğiz.

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