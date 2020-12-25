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Mezarları kırıp Türk bayraklarını sökmüştü! Bakın neden yapmış!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen skandal olay büyük tepki topladı. A.Y. isimli şahıs mezarlığa girip mezar taşlarını kırdı ve şehit mezarlarında asılı Türk bayraklarını yerinden söktü. Mezarlığa gelenler karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Polise haber verilmesi üzerine kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şehir eşkıyasının poliste verdiği ifade ise 'bu kadarına da pes' dedirtti. İşte son dakika haberinden detaylar.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 15:37
Mezarları kırıp Türk bayraklarını sökmüştü! Bakın neden yapmış!

ANTALYA'YI AYAĞA KALDIRAN OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: Döşemealtı ilçesinde mezarlıklara zarar veren ve şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüpheli alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.

POLİS FAİLİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay, 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Yeniköy Mezarlığında yaşandı. Mezarlara zarar verme olayı meydana geldiği bilgisi elde edilmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de 'İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme' suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN SAVUNMA

A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: O EŞKIYA TUTUKLANDI

A.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla 'Mezarlıklara Zarar Verme', 'Açıktan Hırsızlık', '2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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