USD (Alış - Satış) : 7,62 - 7,63 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

Market ve internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Naylon poşet yerine...

TBMM'de kabul edilen çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ile birlikte marketlerde de yeni dönem başlıyor. Gelen son dakika haberine göre; ücretli poşet uygulamasından sonra içecek ambalajlarına da depozito düzenlemesi geldi. Marketlerdeki ücretsiz ince poşetlerin yerine tüketicilere kese kağıtları verilecek. Öte yandan internet alışverişlerinde de poşet ücreti uygulanacak. İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili son dakika ayrıntıları...

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 12:55
Market ve internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Naylon poşet yerine...

Ücretli poşetle plastik tüketiminin yüzde 80'lere varan oranda azaltılmasının ardından, içeçecek ambalajlarında da 20 milyar lira tasarruf hedefleyen düzenleme önceki gece Meclis'te kabul edildi. Yasayla kurulacak Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışacak.

Ajans depozito yönetim sistemi kuracak ya da kurduracak. Ajans, 'ceza ve ihalelerden yasaklama' hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yapacağı alım ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Sistemin başlangıç yılı ise salgın nedeniyle bir yıl süreyle ertelenecek.

100 BİN KİŞİYE İŞ

Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, 'Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı'yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90'ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13'ten yüzde 35'e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız' dedi. CHP'nin Çevre Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hürriyet'e, 'Başarılı ülkelerde sistem kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalışıyor. Getirilmek istenen sistemle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar TL'ye yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz' dedi.

MARKETTE KÂĞIT TORBA DÖNEMİ

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, 'Ücretli poşet uygulamasının ardından marketlerdeki ücretsiz tek kullanımlık poşet kullanımında büyük artış yaşandı. Bunu önlemek için de yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, kâğıt torba kullanımı zorunluluğu getiriliyor' dedi.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE POŞET UYGULAMASI

Yasayla, marketlerdeki gibi internet alış verişlerine de poşet ücreti getiriliyor. Buna göre, internet alışverişlerinde poşetin ücretli olduğuna ilişkin uyarı yapılacak. İsteyenlerden, tıpkı marketlerde olduğu gibi 25 kuruş karşılığında poşet ücreti alınacak. Aykırı davranan işletmelere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

15 YAŞIN ALTINDA SKUTER YASAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarının kenarına bisiklet yoluyla, gürültü bariyerleri yapacak. İl özel idareleri ile belediyelere de yaya yolu, bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor. 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-skuter kullanabilecek. Belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.

Turan YılmazMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement