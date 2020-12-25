CHP’li Salıcı: CHP’nin kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası umarım diğer partilere örnek olur

Salıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



Son dönemde taciz üzerinden CHP'yi yıpratmaya yönelik yandaş medyanın bir linç girişimi söz konusu. CHP'nin kadına karşı işlenen suçlarda taciz konusunda tavrı tavizsiz. Bize gelen başvurular büyük bir titizlikle inceleniyor. CHP'nin sıfır tolerans politikası umarım diğer siyasi partilere örnek olur.



İktidar cenahı, eğer bizim ortaya koyduğumuz yasa tekliflerini benimsemiyorlarsa buyursunlar kendileri ortaya bir teklif koysunlar. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda cezayı en yüksek noktaya getirecek noktada CHP gereken desteği versin.



Gelin asgari ücreti konuşalım, yönetilemeyen Türkiye'yi konuşalım. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı tarafından bizzat açıklanan doğru çıkmayan verileri konuşalım.