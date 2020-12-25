USD (Alış - Satış) : 7,62 - 7,63 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

CHP’li Salıcı: CHP’nin kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası umarım diğer partilere örnek olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’de taciz iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 10:35
CHP’li Salıcı: CHP’nin kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası umarım diğer partilere örnek olur

Salıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son dönemde taciz üzerinden CHP'yi yıpratmaya yönelik yandaş medyanın bir linç girişimi söz konusu. CHP'nin kadına karşı işlenen suçlarda taciz konusunda tavrı tavizsiz. Bize gelen başvurular büyük bir titizlikle inceleniyor. CHP'nin sıfır tolerans politikası umarım diğer siyasi partilere örnek olur.

İktidar cenahı, eğer bizim ortaya koyduğumuz yasa tekliflerini benimsemiyorlarsa buyursunlar kendileri ortaya bir teklif koysunlar. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda cezayı en yüksek noktaya getirecek noktada CHP gereken desteği versin.

Gelin asgari ücreti konuşalım, yönetilemeyen Türkiye'yi konuşalım. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı tarafından bizzat açıklanan doğru çıkmayan verileri konuşalım.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement