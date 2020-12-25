USD (Alış - Satış) : 7,55 - 7,57 EURO (Alış - Satış) : 9,20 - 9,22

Adnan Oktar örgütünün cinsel sömürü sistemi +18 fotoğraf ve sohbetlerle ifşa oldu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, örgütün kurduğu cinsel sömürü sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan +18 görüntülerle ve mesajlarla örgüt içinde turnike adı verilen cinsel sömürü sistemi bir kez daha deşifre oldu.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 17:14
Adnan Oktar örgütünün cinsel sömürü sistemi +18 fotoğraf ve sohbetlerle ifşa oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik başlattığı operasyonda Adnan Oktar ve müritlerini ani bir operasyonla gözaltına aldı ve yargılamalar başladı.

AV. ESER ÇÖLEKÇİOĞLU'NUN ÖZEL ÇALIŞMASI
Dava sürecinde Adnan Oktar ve müritleri yaşananların kumpas olduğunu savunarak tahliyelerini istedi. Avukat Eser Çömlekçioğlu, dava dosyasına giren bilgi ve belgeleri bir araya getirdi. 524 sayfada, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne dair birçok bilgi verildi.




TURNİKE SİSTEMİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
Örgütün turnike sisteminin anlatıldığı bölümde; sanıklardan N.Ö'nün telefonundan çıkan İ.P.Y'ye ait olan cinsel içerikli görüntüler yer aldı. Piraye kod adlı genç kızın, turnike sisteminde birçok erkekle birlikte olduğu ve görüntülerin de şantaj amacıyla kayda alındığı belirlendi.

FLASH BELLEKTEN ÇIKAN GİZLİ KAYIT
Firari sanıklardan T.A.'ın Ataşehir'deki evinde ele geçirilen bir flash bellekte gizli kamera kaydı çıktı. Görüntülerde, S.D.'nin eve bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kayda aldığı görülüyor. Adnan Oktar müritlerinin WhatsApp konuşmaları da dava dosyasına giren belgeler oldu. Kedicikler ile aslancıklar olarak adlandırılan WhatsApp gruplarında örgüte yeni katılan isimlerin anal ilişkiye alıştırılması yönünde talimatlar verildiği ortaya çıktı.



MEDYA VE SİYASETTEN FİŞLEDİKLERİ İSİMLER
Dava dosyasına, Adnan Oktarcıların aleyhlerinde yazı yazan siyasileri ve gazetecileri de tek tek not aldığı görüldü. Notlarda; Cemil Çiçek, Ertuğrul Özkök, Rahmi Turan, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ağar ve Taha Akyol gibi isimlerin Adnan Oktar aleyhinde hareket ettiği belirtildi. Dosyaya giren bilgiler arasında, Adnan Oktar yapılanmasına yeni kişilerin kazandırılması için yürütülen çalışmalar da yer aldı.

GENÇ KIZLARIN FOTOĞRAFLARI GRUPLARDA DOLAŞIYOR
WhatsApp konuşmalarında deşifre olan bilgilerde; kendi aralarında kurdukları gruplarda çok sayıda genç kızın fotoğrafının paylaşılarak 'kandırma' talimatı verildiği görüldü.

Mehmet AğarErtuğrul ÖzkökCemil Çiçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement