Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını söyledi.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur.