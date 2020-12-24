Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını söyledi.



Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur.