Murat Ongun’un yine yalan söylediği belirlendi! İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zammı Ekrem İmamoğlu istemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır' ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yapılan yüzde 11 zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edildiği öğrenildi.



MURAT ONGUN'U YALANLAYAN O YAZI!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılması için teklifte bulunduğu öğrenildi.



İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısında, toplu taşıma ücret tarifelerinin düzenlenmesi isteniyor. Söz konusu yazıda, 'Minibüs Taşımacılığı ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi. Taksi Taşımacılığı ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi. Taksi Dolmuş ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi' deniliyor.



İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi. UKOME'de alınan kararla kentte taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.



EKREM İMAMOĞLU'NU KORUMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 23 Aralık 2020 tarihinde paylaşımda bulundu ve yüzde 11'lik zammın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmadığı iddia edildi.



Ongun, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. UKOME'de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB'ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunarız' iddiasında bulundu.





ÖZDEMİR: 'BU ZAM EKREM İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA İBB TARAFINDAN TEKLİF EDİLMİŞ BİR ZAM'



İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, Murat Ongun'un gerçeği söylemediği açıkladı. Özdemir, 'Bu zam Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilmiş bir zamdır. Sayın Murat Ongun George Orwell'in 1984 kitabındaki enformasyon bakanını aratmıyor' dedi.



'GÜLDÜRMEYİN MURAT BEY, SANKİ ZAM TEKLİFİ SİZE AİT DEĞİL GİBİ YAZMIŞSINIZ'



Abdullah Özdemiri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılması için teklifte bulunduğu gösteren yazıyı paylaştı ve 'Güldürmeyin Murat bey, sanki zam teklifi size ait değil gibi yazmışsınız. İşte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri müdürlüğünüzün teklifi' dedi.



GÖKÇE: UTANMADAN TALİMAT FALAN YAZMIŞSINIZ



AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Gökçe de, 'Zam yapalı 1 yıl oldu, o gün de 2 yıllık yaptık demiştiniz. Ulaşıma zam için teklif getirdiniz, kabul edilmedi, UKOME'de daha yüksek teklif getirdiniz, düşük olan kabul edildi. Utanmadan talimat falan yazmışsınız, tabi yalanla sizin gemi daha kolay yürüyor...' ifadelerini kullandı.



'İBB UKOME'NİN GÜNDEMİNİ İBB BAŞKANI BELİRLER'



İBB AK Parti Meclis Grubu da, 'İBB UKOME'nin gündemini İBB Başkanı belirler. Zam teklifini de İBB Başkanı getirdi UKOME'ye. Yani taksi, dolmuş ve minibüslerde yüzde 11 zam yapılmasının talebi İBB Başkanından gelmiştir' ifadelerini kullandı.