KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının bugün yani 24 Aralık tarihinde açıklanacağı ifade edilirken dün gece saatlerinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyerek bu sınava katılan adayların bekleyişi de başlamıştı. Bu kapsamda sonuçlar az önce erişime açıldı. Peki, ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…



SON DAKİKA | KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!



KPSS ortaöğretim sonuçları için sorgulama işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilirken adaylar şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapıyor. Sonuçlar erişime açıldı...



2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI



KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...



KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız



KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

