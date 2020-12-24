İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi

"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap aranırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.