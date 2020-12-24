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Hayvanlar, Ekrem İmamoğlu'nun umrunda değil!

Seçim kampanyası sırasında hazırladığı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç” adlı kitapçığın 24 maddesini hayvan haklarına ayıran ve “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” şeklinde bol kepçeden vaatte bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bu sözünde de durmadığı öğrenildi.

Güncel / 24 Aralık 2020 Perşembe 11:01
Hayvanlar, Ekrem İmamoğlu'nun umrunda değil!

Seçimden önce, getireceği çözümlerle İstanbul genelindeki tüm hayvanların eşit standartlara kavuşacağını iddia eden İmamoğlu’nun, şimdi o hayvanlardan kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Seçim bitti hayvanlar için verdiği sözleri unuttu
Seçimden önce “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” diyen İmamoğlu’nun verdiği sözlerin aksi yönde politikalar izlemekten vazgeçmiyor. Seçimden önce “İBB Mahalle Hayvan Gönüllüleri” adlı bir platform kurarak, hayvanseverleri bu gönüllü oluşuma dâhil edeceklerini iddia eden İmamoğlu, masrafları kısmak adına hayvanseverleri kızdıracak adımlar atıyor. Hayvan hakları eğitimini ilkokul seviyesinde okullarda yaygınlaştıracaklarını vaat eden İmamoğlu, bunu yapmak yerine ilkel bir şekilde sokak hayvanlarından kurtulmaya çalışıyor

Geçtiğimiz hafta topladıkları sokak köpeklerini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü yakalanan İBB ekipleri, çareyi Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde buldu. Barınaklardaki sokak hayvanlarını sahiplendirme kampanyası adı altında kurtarma operasyonu başlatan Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul’un muhtelif köşelerine asılan “Evcil Hayvan Satın Almayın Ücretsiz Sahiplenin” başlıklı devasa ilanlarla, İstanbulluları sokak hayvanlarını sahiplenmeye teşvik ediliyor.

Atlara zulüm devam ediyor
Öte yandan, sırf hayvanseverlere şirin görünmek için Adalar’daki faytonlara koşulan, yaşlanmış ve eziyet görmüş bin 177 atı satın alarak İBB gözetiminde dinlendireceği sözünü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, emekliye ayırdığını iddia ettiği atları, Adıyaman, Kastamonu, Aydın, Ardahan ve Hatay’da CHP yönetimindeki belediyelere göndererek, ağır işlerde ve köylerde çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

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