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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamalarına kilitlendi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Koca, BionTech aşısıyla ilgili çok önemli detaylar paylaştı. Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Güncel / 24 Aralık 2020 Perşembe 21:47
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca. mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi için sözleşmenin bugün yarın imzalanacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın BionTech aşısı hakkında açıklamaları şu şekilde:

Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.

BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak.

Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur.

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