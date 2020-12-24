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Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Şehri beyaza bürüdü

Ankara'da yaşayanlar güne kar yağışıyla uyandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeni ile sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören gibi ilçelerde etkisini gösterdi. Metoroloji ayrıca yaptığı son dakika uyarısında; yurdun bazı kesimleri için yine kar yağışı uyarısında bulundu.

Güncel / 24 Aralık 2020 Perşembe 09:25
Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Şehri beyaza bürüdü

Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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