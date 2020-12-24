Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Şehri beyaza bürüdü

Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.



Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.



METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor



BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR



Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.