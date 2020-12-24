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6 gün arayla yine aynı bölgede yaşandı!

Antalya'dan gelen son dakika haberi duyanları dehşete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesinde sokak ortasında bacakları kesilmiş yavru kedi cesedi bulunmuştu. Aynı bölgede 6 gün sonra yine bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu.

Yaşam / 24 Aralık 2020 Perşembe 16:44
6 gün arayla yine aynı bölgede yaşandı!

Antalya'da 6 gün önce bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra öldürülen yavru kedinin bulunduğu bölgede, yine bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu.






Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bir kedinin bacakları kesilerek öldürüldüğünü görenler, durumu bölgede sahipsiz hayvanları besleyen hayvansever Fatma Ranta Kahile ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, Fatma Ranta Kahile'nin bilgisine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4- 5 aylık olduğu değerlendirilen kedinin cansız bedeni, polisler tarafından götürüldü.



Aynı bölgede 6 gün önce de bir yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.

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