Bakanlık harekete geçti! Canan Kaftancıoğlu’nun kaçak tadilatına suçüstü!

“Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyorum” diyerek evlerin gizlice fotoğrafını çektiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “kaçak tadilat” yaparken yakalandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın satın aldığı yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalıştığı, yapılan şikayet sonrası işlem başlatıldığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izinsiz yapılaşma ile ilgili ‘mühürleme kararı’ çıkarttığı bildirildi.