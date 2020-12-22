Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türkiye hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, büyük bir şahlanış yaşayan Türk savunma sanayii hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



Batılı devletlerin kazanıp kar elde etmeyi çok önemsediğini ve bunun için bazı ülkeleri Rusya'ya karşı desteklediğini ifade eden Theodoratos, 'Başta Türkiye olmak üzere doğudaki bir takım ülkelere Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi döneminde sahip olduğuna kıyasla ona göre çok büyük bir teknolojik liderlik ve avantaj sağladılar. Bu yüzden uygulanan yaptırımlar için çok daha önce başlamalıydı diyorum ve bunun altını çiziyorum. Askeri sistemlerin yanı sıra yapay zeka sistemlerine karşı da yaptırım koyulmalıydı. Türkiye'nin insansız sistemler, robotik çalışmalar ve sanayi devrimi engellenmeliydi.' diye konuştu.



'Bunu anlamak zorundayız'

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kargu-2 kamikaze İHA hakkında konuşan Yunan spiker sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bu platform çok önemli bir kabiliyete sahip. Her şeyden önce Amerikan ordusunun esasen tek kullanımlık olan sistemlerinden çok daha gelişmiş bir sistem bu. 20 birimlik sürü halinde çalışmak üzere inşa edilen Kargu-2 merkezi bir sistem tarafından kontrol ediliyor. Saatte 120 kilometre kadar hıza çıkabilir. Ayrıca bu 20 birimlik sürü 10 kilometre uzakta olan bir operatör tarafından çalıştırılabilir. İşin ilginç yanı bunun Amerikan muadilleri hedefi bulamadığında ortadan kaybolurken bu sistemler üssüne geri dönebiliyorlar. Bu yüzden bunun Türk askeri teknolojisinde dikkat edilmesi gereken bir adım olduğunu anlamak zorundayız.'



'Karşı tarafa ciddi problem oluşturabilir'

Kargu 2'nin terör örgütü PKK mensuplarını ve Türkiye muhaliflerini tüm cephelerde imha etmek amacıyla üretildiğini aktaran Theodoratos değerlendirmesini şöyle noktaladı:



'Şimdilik genel olarak kullanılıyor. 3 kilogramlık bir savaş başlığı var ve bu gördüğünüz küçük şey 15-20 kilogram civarında. Buraya dikkat edin zırhlı araçları imha etmek için 3 kilogramlık bir bomba kullanabilir. Bu bomba termobarik de olabilir. Başka bir deyişle diğerlerinden daha yüksek delme kabiliyetine sahip olabilir. Tüm bunlar Türklerin yapay zeka konusuna çok odaklandığını gösteriyor. Bu platformlarda elbette bazı yabancı firmaların yardımı da var. Bugün bu sürüler özel harekatlarda veya rakiplerine karşı taktik harekatta karşı tarafa çok büyük problem oluşturabilecek konumdalar. Bu bilim ve teknolojinin İslam dünyası tarafından tekrar benimsenmiş olması gerçeğiyle ilişkilendirdiğim bir girişim.'