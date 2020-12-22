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Van Gölü'ndeki sığınmacı faciasına ilişkin son dakika gelişmesi!

Van Gölü'nde haziran ayında sığınmacıları taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 11:41
Van Gölü'ndeki sığınmacı faciasına ilişkin son dakika gelişmesi!

Van Gölü'nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl 6'şar ay kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında yurda yasa dışı giren sığınmacıları taşıyan 'Akbaş' isimli teknenin 27 Haziran'da batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.



Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında 'Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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