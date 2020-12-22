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Sosyal medyada viral oldu! Balkonda bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap

Aylardır devam eden koronavirüs salgını, zaman zaman getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşları değişik içerikler üretmeye itiyor. Bunlardan sonuncusu sosyal medyada yayınlanan bir video oldu. Videoda evinin balkonunda "Evde canım sıkılıyor" diyen vatandaşa, komşularından biri "Benim de" diyerek karşılık veriyor.

Yaşam / 22 Aralık 2020 Salı 11:41
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap

Koronavirüs salgınında hasta sayılarının yükselmesinin ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde bulunan vatandaşlar da sosyal medyada yükledikleri videolar ile teselli oluyor.

Komşudan beklenmedik cevap
Son olarak sosyal medyada dikkat çeken bir video, çok sayıda etkileşim aldı. Söz konusu videoda, 'Evde canım sıkılıyor' diye bağıran vatandaşa, mahalledeki komşusundan ''Benim deee' yanıtı geliyor. Beklemediği bir yerden yanıt alan şahıs şaşkınlıkla irkiliyor.

Sosyal medyada vira olan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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