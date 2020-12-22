Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada ekonomi gündemi var

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 14:00'te başlaması bekleniyor.



KRİTİK KONULAR MASADA

Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.