Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakımında yangın çıktı

Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakımında yangın çıktı

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.