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CHP'li Soyer'den 4.7 milyon liralık ballı maaş!

İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, birer kişinin yönetebileceği 11 şirkette, 120 kişinin yönetim kuruluna alınmasına göz yumdu. Ödenen huzur hakkı yıllık 4 milyon 700 bin lira

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 09:18
CHP'li Soyer'den 4.7 milyon liralık ballı maaş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, skandal denilebilecek türden tespitlere ulaştı. Rapora göre 2018'de yolların bakımı, onarımı ve asfaltlanması işi 1 milyar 143 milyon 372 bin 599,19 liraya İZBETON'a ihale edildi. İmalatların sözleşmeye uygun olup olmadığını inceleyen geçici kabul heyeti, 3 günde işin şartnameye uygun olduğu yönünde rapor hazırladı.
Denetçiler ise 'Türkiye'nin en büyük 3'üncü ilinin bir yıllık bütçesinin yüzde 25'ine denk gelen tutar ve miktarda bir yapım işinin 3 gün içinde kontrol edilmesi imkansız. Örneğin 1 milyon 400 bin metrekare asfalt aşınma tabakası yapılmıştır. Bu büyüklükte alanın 3 günde incelenmesi mümkün olmayacaktır' dedi. Denetçiler ayrıca, ihaleyi alan İZBETON'un, kontrolörlük hizmetlerinin yerine getirilmesi için tahsis ettiği 35 aracın da kontrollük hizmetinde kullanmak yerine, başkan danışmanı, meclis başkanvekili, basın iletişim koordinatörü gibi kişilerce makam aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

ARPALIK ŞİRKETLER

En çarpıcı tespit ise Başkan Tunç Soyer tarafından arpalık olarak kullanılan belediye şirketlerinin yönetim kurullarında yaşandı. Denetçi, kanun uyarınca en az 1 kişi ile idare edilebilecek 11 şirketin yönetim kurulunda 120 kişinin görev yaptığını, bunlara ödenen yıllık huzur hakkının Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin yüzde 0.01'ine denk gelen 4 milyon 706 bin 760 lira olduğunu belirtti. Denetçi, 'Huzur haklarına sınırlama getirilmeli' dedi.

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