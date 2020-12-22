CHP'li başkanın zam bahanesi!

Adana'da yeni yılda suya zam kapıda...



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün düzenlediği basın toplantısında, 18 ayda Adana'da yaptığı hizmetleri anlattı.



Karalar toplantıda, Adana'da suyun çok ucuz olduğunu söyleyerek zam yapmayı düşündüklerini de belirtti.



Yaz aylarında kestikleri faturanın 70 milyon lira olduğunu söyleyen Karalar, şu ifadeleri kullandı.



'ADANA'NIN SUYU ÇOK UCUZ'



'Adana'nın suyu ucuz, zam yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda 60 milyona düşüyor. Bu aralar tahsilatımız onun altında. Vatandaşlarımız su paralarını neden ödemez onu da ben anlamam. Yapılandırmayı bekliyor desek mevcut ayı ödemiyorlar. Adana'nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde dört liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0.75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu.



ZAM OLABİLİR



Yaz aylarında koronavirüsten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisinde bir zam olabilir.'





