CHP'de 17 yaşındaki kızı taciz eden isimden bir taciz daha!

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, 17 yaşındaki partili S.G.'ye taciz skandalına, bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki parti görevlisi genç kıza whatsapp üzerinden mesajlar atarak ilişki kurmaya çalışan CHP'li yönetici, genç kızın soruları karşısında 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' diyerek konuya girmişti. Sonrasında ise genel merkezden destek arayan mağdur kız ve ailesi adeta şok yaşamıştı. Ortaya çıkan yeni skandalda ise tacizci başrol aynı, mağdur 28 yaşında bir genç kadın.



İddiaya göre 3 yıl önce, o dönemde Osmangazi İlçe Başkanı Yardımcısı olan Akyolcular, yönetimde görev alan ziraat mühendisi Z.G.'ye (28), sözlü tacizlerde bulundu.



RAHATSIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRSE DE TACİZ DEVAM ETTİ



Z.G. rahatsız olduğunu dile getirse de tacizler devam etti. Bir gün, alkollü olarak ilçe başkanlığına gelen Akyolcular, sekreterlik odasında yalnız çalışan Z.G.'nin yanına giderek, ondan hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık etmeye başladı. Z.G. kurtulmak istediğinde ise duvara yaslayıp fiziksel tacizde bulundu. Çığlık atan Z.G.'yi, odaya girenler kurtardı. Savcılığa şikayet etmek isteyen genç kadın, şimdi il başkanı olan, o dönem ise ilçe başkanlığı görevini yürüten İ.K. tarafından, 'Konuyu genel merkeze aktarıp gereğini yaptıracağım' sözü verilerek engellendi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU ALDI



Olayın duyulması üzerine bir başka kadın da Akyolcular'ın ilçe binasında kendisini taciz ettiğini anlattı.



Bu durumdan rahatsız olan, aralarında il ve ilçe yöneticileri ile delegelerin de bulunduğu 16 kişi, Z.G. ile birlikte, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alarak Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ı çağırıp, gereğini yapmasını istedi. Karabıyık görüşme sonrası taciz olayını Kılıçdaroğlu'na anlatan Z.G.'ye hakaretler etti.



'HÂLÂ KONUŞUYOR'



Bir yıl sonra Karabıyık'ın desteklediği ilçe başkanı, il başkanı olurken, Akyolcular ilçe başkanı oldu. Bu durumdan cesaret alan Akyolcular meclis üyelerinin WhatsApp grubunda, Meclis Üyesi Ayşe Dolar Orakçı'ya 'Bu Or...pu hala konuşuyor' diye yazdı. Yazdığını silse de bir dönem Kimya Mühendisleri Odası Başkanlığı yapan Orakçı, durumu Bursa milletvekilleri Karabıyık ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na iletti. Ancak yine bir şey yapılmayınca CHP'den istifa etti.



Yerel bir internet sitesine açıklama yapan Karabıyık ise 'Ben bir kadın ve anneyim. Böyle bir olayın üzerini kapatma yoluna gidebilir miyim?' diyerek kendini savundu.



ŞİKAYET DOSYASI KAYIP



CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen 16 kişi arasında yer alan ancak isimlerinin yazılmasını istemeyen, o dönem ilçe yönetiminde olan bir partili, 'Tacize uğrayan kadınlar başlarından geçenleri detaylarıyla yazdı. Bunları bir dosya haline getirip, Kılıçdıroğlu'na verdik. Odadan çıkınca Lale hanım Zeynep'e fırça attı. Dosyayı alıp hepimizi geri gönderdi. Sonra o tacizci, ilçe başkanı yapıldı. Zeynep partiden istifa etti. O şikayet dosyası kayıpmış' dedi.



'KADIN VEKİLLERİN SESSİZ KALMASI AKIL TUTULMASI'



Taciz haberini sosyal medya hesabından paylaşıp bu olayın üstünün de genel başkan yardımcısı tarafından kapatılacağını yazan Ayşe Dolar Orakçı, SABAH'a konuştu: 'Bu ahlaksızlardan bıktığım için istifa ettim. Tacizlerin ayyuka çıktığı partide kadın vekillerin sessiz kalması hatta bu tacizcileri destekleyip başkanlık koltuğuna oturtmaları tam bir akıl tutulması. Lale Karabıyık'ın partideki tacizleri örtbas ettiğini herkes biliyor. Osmangazi İlçe'ye kadınlar gitmez oldu. Bu rezaletin de üstü örtülecektir.'



ESKİ İL BAŞKANI: BU OLAY 3 YILDIR BİLİNİYOR



Bursa'da 5 yıl il başkanlığı yapan ve garson kızı taciz eden bir ilçe başkanını partiden ihraç eden eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan ise 'Bu olay 3 yıldır biliniyor ve kimse bir şey yapmıyor. Üstüne üstlük tacizle suçlanan kişi ilçe başkanı yapılıyor. Pes doğrusu, çok yazık. Bizi tasfiye edenler bu olaylara göz yumanlardır. İyilerin tasfiye edilip, kötülerin yönetimlerde yer aldığı bir CHP'yi üzüntüyle seyrediyorum' dedi.



DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?



CHP Osmangazi İlçe Başkanı Akyolcular'ın partide görevi bulunan 17 yaşındaki genç kız S. G.'ye gece yarısı mesajlar attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın 'abi' diye hitap etmesi üzerine Akyolcular'ın 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' dediği yazışmalar ve iddialar ortaya çıkmıştı. S.G., terslediği Akyolcular'ı CHP Genel Merkezine şikayet etti. Ayrıca Akyolcular'ın adı, daha önce de evli bir kadınla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugünkü iddia ile birlikte Akyolcular'ın ismi tam 3 skandala karışmış oldu.



ÖNCE GECE YARISI YÜZ İFADELERİ GÖNDERDİ!



Bursa Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M.A'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A'nın gece geç saatlerde S. G'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna bile (ismini tam yazarak) 'M. Abi' diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S. G. olaya tepki gösterdi.



GECE GEÇ SAATLERDE MESAJLAR ATTI



M.A., saat 23:00 da 'pişt' diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle şeyler atıyorsun, bir şey söyle abi' demesi üzerine M.A , 'Bana abi deme' cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez 'Neden abi demeyeyim ki' diye sorunca M.A. , 'Senden hoşlanıyorum' karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.



CHP GENEL MERKEZİNE GİTTİLER



Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip anne kız Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.



SUÇLU DEĞİL MAĞDUR İHRAÇ EDİLİYOR



Öte yandan geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A' ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G. Güler, 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.