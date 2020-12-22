Adnan Oktar son savunmasını yapıyor! Her söylediği yalan

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya bugün Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında devam ediliyor. 16 Kasım'da yapılan duruşmada Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayıp, sanıklar hakkındaki ceza istemlerini bildirmiş, 30 Kasım'da da sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına başlanmıştı.



KÜRSÜYE ÇAĞRILDI



Bugünkü duruşmada ise örgütün elebaşı Adnan Oktar, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapması için sanık kürsüsüne çağrıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Oktar, FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu ile görüşmesini anlattı. Oktar, 'Mehmet Baransu geldi. Köşede oturuyordu. Kibirli hali vardı. Gıcık oldum, 'nasılsınız' dedim. 3-5 dakika bir konuşma yaptım, tokalaşmadım bile. Kapıdan konuştum, çünkü tavrını beğenmedim. Ben geldiğim halde halen konuşmaya devam ediyordu çünkü' dedi.



Oktar, Baransu'ya hükümetle araları iyi olmadığı için kızdığını iddia etti. Ancak Oktar'ın bu ifadelerinin aksine, bahsettiği görüşmeye ilişkin görüntülerde Baransu'yu bir hayli övdüğü görülüyor.



SAVCILIK 1365 YILA KADAR HAPSİNİ İSTİYOR



Davada 236 sanığın son savunmaları tek tek alındıktan sonra karar aşamasına geçilecek.



Öte yandan, Cumhuriyet savcısının mütalaasında Adnan Oktar'ın, 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi konumundaki 8'i kadın 13 sanığın da 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.



Mütalaada, Adnan Oktar organize suç örgütünün çok sayıda 'cinsel saldırı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarının yanı sıra 'tehdit', 'şantaj', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, 'kişinin eğitim hakkını engellenmesi', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa muhalefet', 'siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs', 'FETÖ'ye yardım' gibi birçok suçtan cezalandırılması öngörülüyor.