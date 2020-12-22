Adnan Oktar'ın baş kediciğinden 'İLİŞKİ' yalanı!

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında yöneticilikle suçlanan 'Baş kedicik' lakaplı Didem Ürer, savcının mütalaasına karşı yaptığı savunmasını yalanlarla süsledi. 'Baş kedicik'e göre mağdurların anlattığı turnike sistemi yoktu, kadınlar kendi rızalarıyla erkeklerle birlikte oluyordu. Adnan Oktar örgütü'nün en kritik isimlerinden olan Didem Ürer'in söyledikleri pes dedirtti. İşte Oktar'ın baş kediciğinden yalanlar ve şoke eden ifadeler;



SAVUNMALARI ALINMAYA BAŞLANDI



Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanıklı davada sona gelindi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının mütalaasına yönelik yönetici konumundaki sanıkların savunmalarını almaya başladı. Dün örgütün yönetici kadrosundaki Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Halil Hilmi Müftüoğlu, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Sucu savunmalarını yaptı. Örgütte Adnan Oktar'dan sonra gelen ve üyeler üzerinde otoriter 2. güç olan 'Dido' kod isimli Ulviye Didem Ürer, 2 saatlik savunmasında mağdurları tanımadığını söyledi. Mağdurların ifadelerini, toplanan delilleri ve itirafları yalan olarak niteleyen Ürer özetle şunları söyledi:



CİNSEL İSTİSMARA VERDİĞİ CEVAP; KANIT VAR MI?



'Çekememezlik ve haset üzerine kurulu bir kumpas ile karşı karşıyayız. Cinsel istismarda bulunulduğunu iddia eden kişilerden biri hariç hiçbiri beni tanımıyor. Kimsenin cinsel saldırıya uğradığını gösteren bir kanıt yoktur. Müştekiler beyanlarında istismar konusunda yuvarlama ifadeler ve savunmalar verdiler.



EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜŞLER!



Müştekiler, ailelerinin bilgisi dahilinde gidip geliyorlardı, burada zorlama veya herhangi bir başka durum yoktur. Kendi rızaları ile görüşüp arkadaşlıklar yapmışlardır. Evlilik düşündükleri için kişi ile ilişkiye girdiklerini söylüyorlar, bu da tamamen kendi rızaları doğrultusundadır.'



Baş kedicik Didem Ürer ifadesinin devamında 'Hem Adnan Bey hem kendim için tahliyemi istiyorum' dedi.



ADNAN OKTAR'IN SAVUNMASI BEKLENİYOR



Suç örgütüne yönelik devam eden mahkemede bugün de Adnan Oktar'ın savunma yapması bekleniyor.



Diğer yandan AA'nın dava dosyasından edindiği son bilgilerde şunlar yer aldı;



Adnan Oktar suç örgütünün organize yapısına yönelik davada şikayetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı 'Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi' isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında aralarında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonlarda yapılan duruşmalar sırasında şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu'nun hazırladığı 'Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi' isimli 110 sayfalık kitapçığı, dosyaya sunduğu öğrenildi.



Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor.



Müşteki Avukatlarının hazırlattığı kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikayesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.



MAĞDURLARIN YAŞADIĞI OLAY 'HALE' RUMUZUYLA ANLATILDI



Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla ulaşılmasının sağlandığı çalışmanın ön sözünde şu ifadeler kullanıldı:



'Bu kitapta yer alan bilgiler, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yargılanmakta olduğu dosyada yer alan dijital deliller, müşteki-mağdur ifadeleri, teknik takip, dinleme ve ses tapeleri değerlendirilerek bir araya getirilmiştir. Devletin resmi makamları tarafından ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün tuzağa düşürmek için 'hedef' olarak seçtiği genç kızlara yıllar boyunca hangi aşamada, hangi çalışılmış ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak göz önüne sermektedir.



40 yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmiş olmasına rağmen, örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kurumlarındaki bazı kirli eller, bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş ve karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği bu silahlı istismar örgütü varlığını bugüne dek sürdürmüştür. Dava dosyasında ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla anlatılmaktadır. Diyalogların tamamı ifade ve dava delilleri ile sabit olan konulardır ve hepsi tamamen gerçektir.'



'Cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap haline getirilmiş'



Avukat Eser Çömlekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek, 'Davada mağdur, müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap haline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda yaptırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur.' dedi.