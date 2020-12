Özlem Gürses yalan haberinden dolayı özür dilemediği gibi bir de üstüne TCDD'yi hedef aldı

Özlem Gürses, küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'daki şahsi hesabından Çin İhracat Trenimizin, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamlaması hakkında açıklamada bulundu.



Gürses; 'Trene bakıyordum. (Kahkaha atıyor) (…) Bu arada Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar' ifadelerini kullandı.



ÖZLEM GÜRSES ÖZÜR DİLEMEDİ

Özlem Gürses; Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğuna ilişkin gerçek dışı açıklaması hakkında özür dilememesi dikkat çekti.



GÜRSES: 'HALKALI'DA DURUYOR TREN. ÇİN'E VAGON GİTMİYOR. YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ..'

Halk TV sunucusu Özlem Gürses; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin'e gidemeyeceğini iddia etmiş ve şunları söylemişti:



'Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.. (Gülüyor)'



ERDOĞAN: 'BU KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİ ARTIK BİZ DE MİLLETİM DE ÇOK İYİ TANIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin İhracat Trenimiz hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve 'Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı ve 'Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletim de çok iyi tanıyoruz' dedi.



'TRENİ HALKALI'DA GÖREN BİRİLERİ HEMEN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI'

Erdoğan, şunları söyledi:

'Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu, kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir.'



GÜRSES, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA HAKARET ETMİŞ ANCAK ÖZÜR DİLEMEMİŞTİ

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, 29 Mart sabahı işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmişti. Özlem Gürses'in, 'Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Korkunç' iddiasında bulunmuştu.



ÖZLEM GÜRSES İBB, İMAMOĞLU VE ONGUN'UN YALANINI SAVUNDU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini iddia etti.



'OTOBÜSE SABAHIN KÖRÜNDE İNSANLARI BİNDİRMİŞLER'

Özlem Gürses, söz konusu yalanı şöyle savundu:



'Bir kesim var ki, bütün mahallelerin radikalleri onlar gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de bu siyasi kutuplaşma iklimini Ekrem İmamoğlu üzerinden yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş niye yapıyorsun bunu? Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Fotoğraflar ve videolar çekmişler. 'İşte siz böyle mi yönetiyorsunuz? Şöyle mi ediyorsunuz? Bu ne biçim belediye yönetmek' filan.. Korkunç...'



ONGUN: ''BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ HATA OLDU'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamış ve 'Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş' demişti.



VATANDAŞA HAKARET ETTİLER, ÖZÜR DİLEMEDİLER

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Portakal, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi'nin; sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmesine rağmen özür dilememesi dikkat çekiyor.



İBB; 'FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ' DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.