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KanalTürk haber müdürü Erkan Akkuş'a FETÖ'den 6 yıl hapis

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranırken, geçtiğimiz Ağustos ayında Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasının evinde yakalanan spiker Erkan Akkuş hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Akkuş'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:06
KanalTürk haber müdürü Erkan Akkuş'a FETÖ'den 6 yıl hapis

İstanbul'da FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan KanalTürk haber müdürü Erkan Akkuş, geçtiğimiz Ağustos ayında Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasının evinde yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından dosyası Kocaeli'ye gönderilen Akkuş hakkında karar verildi. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Akkuş, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın karar duruşmasına görüntülü olarak bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Akkuş'un 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan beraatini, 'örgüt üyeliğinden' ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

TEPE YÖNETİMİYLE İRTİBATLI

Savcının mütalaasında, 'Akkuş'un suçlandığı sosyal medya paylaşımlarının terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olmadığı' kaydedildi. Ancak propaganda suçunu oluşturmasa da paylaşımlarının terör örgütüne sempati boyutunu aştığı vurgulandı.

Mütalaada Akkuş'un FETÖ'ye ait kapatılan Bugün TV, Kanaltürk, Can Erzincan TV gibi televizyon kanallarında spikerlik ve haber müdürlüğü yaptığı, cep telefonundan örgütün bazı tepe yöneticileri ile irtibatının tespit edildiği kaydedildi.

'UYUDUM' SAVUNMASI İŞE YARAMADI

Sanık Erkan Akkuş ise ekonomik nedenlerle FETÖ kanallarında çalışmak zorunda kaldığını, FETÖ'nün bazı tepe yöneticileriyle irtibatının da yaptığı televizyon programlarından kaynaklandığını ileri sürdü. Akkuş, bir programında şu an FETÖ firarisi olan İhsan Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili aşağılayıcı sözlerine müdahale ettiğini, ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında bu şekilde konuşulmaması konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

FETÖ'cü tutuklu gazeteci Mehmet Baransu ile de tartışmaları olduğunu dile getiren Akkuş, önceki savunmalarında Kanaltürk'te çalışırken FETÖ'nün sohbetlerine 2-3 kez gittiğini, ancak sohbetlerden bir şey anlamadığını ve uyuduğunu da söylemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan Akkuş'un beraatine karar verdi. Heyet, 'FETÖ üyeliğinden' ise Akkuş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Recep Tayyip Erdoğan

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