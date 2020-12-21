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İBB'de son dakika şoku! İsraf şovu patladı; yüzlerce sıfır araba alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek sergiye çıkarıp iade ettiği araçların ardından 200 yeni araç alması dikkat çekti. İBB'nin bu hamlesi ve alınan araçlar sıfır havadan görüntülendi. İşte görenlere 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirten manzara

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:51
İBB'de son dakika şoku! İsraf şovu patladı; yüzlerce sıfır araba alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu. Bilindiği gibi İmamoğlu İBB'si göreve geldiğinde yaşlılara hizmet eden evde sağlık araçlarını bile Yenikapı meydanına getirerek 'bunlar israf araçları' diyerek şov yapmıştı.

JELATİNLİ 200 ARAÇ

Bölgedeki araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü.

Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

YENİKAPI MEYDANI'NDA SERGİLEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

YÜKSEK BEDELLE KİRALANDI

Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı. Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.

İSRAF DEDİĞİ ARAÇLARIN 2 KATINDAN FAZLA ÖDEDİ!

Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.

Ak Parti

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