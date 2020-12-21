USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı rahatsızlanarak yarım bıraktı. Oktay'ın durumunun iyi olduğu yönünde anons yapılırken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:19
Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

Fuat Oktay'ın saülık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaşıldıı:

"Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü, durumunun iyi olduğu ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılması, revire alındı. Burada da ilk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor."

PROGRAMA DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Oktay, salona geldikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Tekrar teşekkür ediyorum. Sadece doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu."

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement