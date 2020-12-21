Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı rahatsızlanarak yarım bıraktı. Oktay'ın durumunun iyi olduğu yönünde anons yapılırken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Fuat Oktay'ın saülık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaşıldıı:
"Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü, durumunun iyi olduğu ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılması, revire alındı. Burada da ilk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor."
PROGRAMA DEVAM ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.
Cumhurbaşkanı Oktay, salona geldikten sonra şu açıklamayı yaptı:
"Tekrar teşekkür ediyorum. Sadece doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu."