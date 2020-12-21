USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

FETÖ'cülere çıplak arama yapılıyor yalanı elinde patlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şimdi de FETÖ'cülerle toplantı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'cülerin borazanlığı yapmaya devam ediyor. Son olarak Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanı elinde patlayan Gergerlioğlu internetten Enes Kanter'in aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı yaptı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:52
FETÖ'cülere çıplak arama yapılıyor yalanı elinde patlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şimdi de FETÖ'cülerle toplantı yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletin canına kast eden bir diğer terör örgütü FETÖ'nün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP'nin bu konuda başı çeken ismi ise Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.

FETÖ'CÜLERLE ZOOM'DA
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Zoom'da FETÖ'cülerin toplantısında görüldü. Gergerlioğlu'nun katıldığı toplantıda Ahmet Nesin, Abdülhamid Bilici, Arzu Yıldız gibi isimler de yer aldı.

FETO'NUN ÇOCUĞU KANTER PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
FETO'nun çocuğu Enes Kanter de toplantıya katılanlar arasındaydı. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.



FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU
Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanınını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement