FETÖ'cülere çıplak arama yapılıyor yalanı elinde patlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şimdi de FETÖ'cülerle toplantı yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletin canına kast eden bir diğer terör örgütü FETÖ'nün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP'nin bu konuda başı çeken ismi ise Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.



FETÖ'CÜLERLE ZOOM'DA

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Zoom'da FETÖ'cülerin toplantısında görüldü. Gergerlioğlu'nun katıldığı toplantıda Ahmet Nesin, Abdülhamid Bilici, Arzu Yıldız gibi isimler de yer aldı.



FETO'NUN ÇOCUĞU KANTER PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

FETO'nun çocuğu Enes Kanter de toplantıya katılanlar arasındaydı. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.







FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU

Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanınını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.