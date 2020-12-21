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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim" ifadelerini kullandı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde korkutan anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Bir süre daha konuşmasına devam etmek isteyen Oktay, kelimeleri telaffuz etmekte zorlandı.

KORUMALARI YARDIM ETTİ

O anlarda Fuat Oktay'ın yardımına korumaları koştu. Korumaların ambulans istediği duyuldu ve sahnenin ışıkları karartıldı.

DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı daha sonra sahneden ayrılarak kontrol için revire götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fuat Oktay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

KÜRSÜYE DÖNDÜ

Kısa bir süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonrasında tekrardan kürsüye dönerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." dedi.

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