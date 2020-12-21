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CHP’li Belediye katliama sessiz kaldı! Mudanya’da manzaralı orman alanları talan ediliyor

Bursa’nın turistik sahil kenti Mudanya’da deniz manzaralı orman alanları talan ediliyor. CHP’li Belediyenin dur demediği talana çoban Ali amca bile isyan etti.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:23
CHP’li Belediye katliama sessiz kaldı! Mudanya’da manzaralı orman alanları talan ediliyor

Bursa'nın turistik sahil kenti Mudanya'da deniz manzaralı orman alanları talan ediliyor. CHP'li Belediyenin dur demediği talana çoban Ali amca bile isyan etti.

Mudanya'da Marmara denizine hakim tepelerde büyük talan yaşanıyor. Bölgede ağaçların kesilerek açılan alanların traktörlerle göstermelik olarak sürüldüğü ortaya çıktı. Yaşanan doğa katliamına sessiz kalan CHP'li Mudanya Belediyesinden henüz açıklama yapılmazken, yaşanan katliam, bölgede 40 yıldır çobanlık yapan Ali amcayı bile çileden çıkardı.

'TARLA GİBİ SÜRÜP GECEKONDU YAPIYORLAR'

Bölgedeki bir ok alanda yapılan bu arazi sahiplenmelerine kimse tarafından dur denilmediğini belirten Çoban Ali, 'Önüne gelen devlet arazisi olan ormanı biraz açıyor. Sonra birkaç metresini sürüyor. Bir daha ki gelişlerinde biraz daha alanı sürüyor. Daha sonra bir bakıyorum, gece kondu koyulmuş. Bu koronavirüs hastalığı çıktığından beri bu olaylar daha da arttı. Yetkilileri ya görmüyor yada görüp bir şey demiyor' diyerek isyanını dile getirdi.

MİLLİ EMLAKTAN ALDIK YALANI

Köylülerinde kimseye gidip şikayet etmediğinden yakınan Çoban Ali, 'Daha önce bu araziler hiç ekilmedi. Ben gençlere köyünüzün yanındaki arazilere sahip çıkın diyorum. Yetkililerde hiçbir denetim de yapmıyor. Yapsalar ben görürüm. Her gün araziye çıkıyorum. 60 senedir bu köydeyim. 40 senedir de buralarda koyun otlatıyorum. Tapulu arazilerin etrafındaki ağaçları kesip, o arsalara ev yapıyorlar. Milli Emlak'tan aldık' diye de insanları kandırıyorlar' şeklinde konuştu.

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