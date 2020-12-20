Bakan Koca son dakika açıkladı: 4 ülkeyle uçuşlarda geçici durdurma kararı alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararının alındığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir.



Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" bilgisini verdi.



TÜM YOLCULARA TEST YAPILACAK VE KARANTİNA KURALLARI UYGULANACAK



"İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir."



SHGM'DEN AVRUPA UÇUŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.



THY'DEN DURDURULAN UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA



İngiltere'de hızlı yayılan koronavirüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'dan (THY)yapılan açıklamada, "Hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir"dedi.



HIZLA YAYILIYOR! MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS 4 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ



Son dakika haberi... Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Avrupa ülkeleri Britanya ile uçuşları askıya alırken, en az dört ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.



SON DAKİKA: UÇUŞLAR DURDURULUYOR



Mutasyan geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.



Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür (mutasyana uğrayan) koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Almanya, kargo uçakları dışında İngiltere'den gelen uçakların inişine izin vermeyecek.



Fransa Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mal taşımacılığı da dahil olmak üzere hava, kara, deniz ve demiryoluyla İngiltere'den yapılan tüm seyahatlerin bu gece yarısı itibarıyla 48 süresince durdurulacağı belirtildi.



Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri ortak bir yanıt için yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

