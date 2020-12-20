Ünlü rapçinin setinde patlama: Üzerine alevler sıçrayan Tepki lakaplı Kerem Gülsoy'un zor anları...

Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Tepki, yeni çıkardığı 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klipte patlama sahnesinin çekimi sırasında alevler bir anda genç rapçinin üzerine sıçradı.



25 Aralık'ta yayınlanacak 'Sık' isimli şarkının klip çekimleri devam ederken patlama sahnesinde ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı.



Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürdü.



Hastanedeki tedavisinden sonra açıklamalarda bulunan ünlü rapçi, patlamanın tahmin ettiğinden daha öne doğru geldiğini belirterek, üstünde kostüm olmasaydı ya da saçlı bir adam olsaydı daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti.





