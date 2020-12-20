Sayıştay 2019 raporunda İBB'nin usulsüzlüklerini sıraladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılında yaptığı faaliyetlerdeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı. İSPARK ücretlerinin mevzuatta belirlenen sınırın üstünde olduğu, araç kiralamalardaki hatalar ve Anayasa hükümlerine karşı uygulamalar raporda yer aldı.



RAPORDA İBB'NİN 2019'DA YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ USULSÜZLÜKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI



Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 denetim raporu yayımlandı. Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği bazı faaliyetlerdeki usulsüzlükler tek tek gün yüzüne çıktı. Raporda şu ifadelere yer verildi:



*İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde 2019 yılı içinde İdareye bağışlanan toplam 73 adet arsa ve bina vasıflı taşınmazın İdare adına tescilleri yapılmış olmasına rağmen muhasebe kayıtlarına alınmadığı tespit edilmiştir.





*İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; İdarenin diğer cari hesaplarına 2019 yılı içerisinde toplam 28 milyon 514 bin 432,10 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir.



İSPARK ÜCRETLER SINIRLARINA UYULMAKSIZIN ÜCRET TARİFELERİ BELİRLENMİŞ



*İdarece pay çoğunluğu kendisinde bulunan İSPARK A.Ş'ye devredilen otoparkların işletilmesinde, otoparklar için mevzuatta belirtilen sınırlara uyulmaksızın ücret tarifeleri belirlenmiştir. Ayrıca parkmetre çalıştırılan yerlerde saat başı en çok 2,5 TL, diğer yerlerde ise saat başı en çok 1,25 TL olması gerekirken, İSPARK AŞ tarafından uygulanan 0-1 saat arası yol üstü park tarifesinin 12 TL'ye kadar çıktığı görülmüştür.



*Yapılan denetim ve incelemelerde; 2019 yılı itibariyle birçok deniz taksinin İstanbul deniz ulaşımında aktif olarak kullanılmasına karşın söz konusu hakların yasal bir zemin olmaksızın kullanıldığı, ayrıca mevzuat hükümleri doğrultusunda, deniz taksilere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre her yıl ruhsat verilmesi ve ücret tahsilatı yapılması gerekirken hiçbir deniz taksinin ruhsatlandırmasının yapılmadığı anlaşılmıştır. Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi Bedeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2019 yılı ücret tarifesinde belirlenmesine karşın bu meyanda tahsil edilmiş hiçbir gelir de söz konusu değildir.



*İdare tarafından gerçekleştirilen '2020 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alım İşi' ihalesinde, ihale dokümanının belli bir araç markasının belirli bir modeline yönelik olması ve şartnameye uygun özelliklerde piyasada herhangi bir araç bulunamaması nediyle ihale iptal edilmiş ve pazarlık usulü ile yapılmıştır. Aynı zamanda, 1. grupta yer alan binek araçlar için istenen açılır tavanlı olma özelliğinin hangi kamu hizmeti için istendiği, hangi kamusal hizmetin gerekliliği olduğu anlaşılamamaktadır.







*İdare tarafından yapılan '2019 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi' ihalesi kapsamında idareye teslim edilen araçların ruhsatlarının incelenmesi sonucunda teslim alınan binek araçlardan 218 adedinin Usul ve Esaslara aykırı olarak yabancı menşeli olduğu tespit edilmiştir.







*İdarece 25 yaş altındaki lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine Eğitim Yardımı adı altında nakdi ödemede bulunulmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından belediyeler dahil kamu kurumlarınca üniversite öğrencilerine burs ve benzeri adlar altında ödeme yapılması imkanı kalmamıştır. Mevzuata göre, üniversite öğrencilerine Belediyece nakit olarak yardım amacıyla ödeme yapılabilmesi mümkün görülmemektedir.



*İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan birer litrelik paketlenmiş haldeki sütler, ihalesiz olarak S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden satın alınmıştır. İstisna kapsamındaki alımlar için bir usul ve esasın belirlenmesi, bu usul ve esasın da şeffaflık gereğince yayınlanıp duyurulmuş olması gerekmektedir.



*İdarenin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerine, herhangi bir usul ve esas olmaksızın ücret ödenmekte ve bazı menfaatler sağlanmaktadır.



*Büyükşehir Belediyesinin sermayesine ortak olduğu şirketlerde, yönetim kurulu başkan vekili olarak belediyede memur olan bazı kişilere görev verildiği ve bu kişilere de Yönetim Kurulu Başkanına ödenen ücret kadar ödeme yapıldığı görülmektedir.



*İdarece sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin ilçe belediyelerinin sorumlu ve yetkili oldukları taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili olarak tahsil edilen geçiş hakkı bedelleri ilçe belediyelerine gönderilmemiştir. 2019 yılında ilgili şirketlerden 4 milyon 593 bin 458,96 TL geçiş hakkı tahsilatı yapılmasına rağmen ilçe belediyelerine herhangi bir pay gönderimi yapılmadığı anlaşılmıştır.







HUKUKSUZ İŞLEMLER SIRALANDI



Sayıştay 2019 Denetim Raporunu yayımladı. Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. İBB'deki süt dağıtım işi, ücretsiz seyahat hakkı ve üniversitelere verilen burs konularındaki hukuksuz işlemler sıralandı.



Sayıştay'ın mevzuata ve hukuka aykırı işlemler yapıldığını belirterek uyardığı İBB yönetimi ise sosyal medya aracılığı ile SAYIŞTAY'ın belirttiği eksiklikleri gidermek yerine algı yapmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'SAYIŞTAY 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun' dedi.







İmamoğlu'nun bu paylaşımı sonrasında İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, 'Yaptığınız işleri kanuna uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay evet mi desin? Anayasa, Kanun sizler için geçerli değil mi? O dilinizden düşürmediğiniz demokratik sosyal hukuk devleti kurallara uyulmadan nasıl sağlanacak? Sayıştay süt dağıtımazsın demiyor, yandaştan ihalesiz alım yapamazsın diyor. Hem de markette satılan sütten 2 kat daha pahalıya mal ederek belediyeyi zarara uğrattığınız ortada. Dürüst ve samimi iseniz Sayıştay'ın bu konularla ilgili kararını yayınlayın herkes görsün' ifadelerini kullandı.







Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise 'İBB Başkanı yine algı peşinde ama Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi, öğrencilere burs verilmemesi için bursları Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettiren ise CHP. Ücretsiz ulaşımın Sayıştay'a takılacağını, olur alınması gerektiğini yüzlerce kez mecliste anlattık' şeklinde konuştu.





