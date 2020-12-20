İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı! 'Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi'

GÖKSU: "SAYIŞTAY'A TAKILAN SÜTÜN DAĞITIMI DEĞİL, USULSÜZ İHALESİ.."

Göksu; "Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi.. Öğrencilere burs verilmemesi için bursları Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettiren CHP.. Ücretsiz ulaşımın Sayıştay'a takılacağını, olur alınması gerektiğini yüzlerce kez mecliste anlattık" dedi.

KAYNAR: "DÜRÜST VE SAMİMİ İSENİZ SAYIŞTAY'IN BU KONULARLA İLGİLİ KARARINI YAYINLAYIN"

"SAYIŞTAY, 'İHALESİZ ALIM YAPAMAZSIN' DİYOR"

"Sayıştay süt dağıtamazsın demiyor, yandaştan 'İhalesiz alım yapamazsın' diyor. Hem de markette satılan sütten 2 kat daha pahalıya mal ederek belediyeyi zarara uğrattığınız ortada. Dürüst ve samimi iseniz Sayıştay'ın bu konularla ilgili kararını yayınlayın herkes görsün."

"Yaptığınız işleri kanuna uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay 'Evet' mi desin? Anayasa, Kanun sizler için geçerli değil mi? O dilinizden düşürmediğiniz demokratik sosyal hukuk devleti kurallara uyulmadan nasıl sağlanacak?