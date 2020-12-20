USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı! 'Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi'

Sayıştay, İBB’nin usulsüz uygulamalarını mevzuata aykırı buldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi" dedi.

Siyaset / 20 Aralık 2020 Pazar 19:19
İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı! 'Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi'

Sayıştay; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı denetimde usulsüz olarak yapılan süt dağıtımı, ücretsiz ulaşım ve eğitim desteği gibi uygulamaları mevzuata aykırı buldu.
 
EKREM İMAMOĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun" iddiasında bulundu.

GÖKSU: "SAYIŞTAY'A TAKILAN SÜTÜN DAĞITIMI DEĞİL, USULSÜZ İHALESİ.."
 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu; Ekrem İmamoğlu'nun konu ile ilgili algı yaptığını açıkladı.
Göksu; "Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi.. Öğrencilere burs verilmemesi için bursları Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettiren CHP.. Ücretsiz ulaşımın Sayıştay'a takılacağını, olur alınması gerektiğini yüzlerce kez mecliste anlattık" dedi.
 
 
KAYNAR: "DÜRÜST VE SAMİMİ İSENİZ SAYIŞTAY'IN BU KONULARLA İLGİLİ KARARINI YAYINLAYIN"
İBB AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da; Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kaynar şunları söyledi:
"Yaptığınız işleri kanuna uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay 'Evet' mi desin? Anayasa, Kanun sizler için geçerli değil mi? O dilinizden düşürmediğiniz demokratik sosyal hukuk devleti kurallara uyulmadan nasıl sağlanacak?

"SAYIŞTAY, 'İHALESİZ ALIM YAPAMAZSIN' DİYOR"
"Sayıştay süt dağıtamazsın demiyor, yandaştan 'İhalesiz alım yapamazsın' diyor. Hem de markette satılan sütten 2 kat daha pahalıya mal ederek belediyeyi zarara uğrattığınız ortada. Dürüst ve samimi iseniz Sayıştay'ın bu konularla ilgili kararını yayınlayın herkes görsün."

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement