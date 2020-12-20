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Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!

ABD'de Kovid-19 aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, o hemşire 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Dünya / 20 Aralık 2020 Pazar 22:19
Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!

ABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı.

'Başım dönüyor' dedikten sonra bayıldı
ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, 'Başım dönüyor' dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

İlk müdahaleyi meslektaşları yaptı
O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC'nin kameralarına yansıdı.

Sosyal medyayı sallayan iddia: O hemşire öldü
Aşı yapılan hemşire Tiffany Dover ilgili sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında yaşanan olayın ardından 10 saat sonra hemşirenin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ölüm kayıt listesinde adı geçiyor
Söz konusu iddialar ölüm kayıt listesine dayandırılıyor. Listeye göre, Dover'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Listede yer alan akraba isimlerinin de uyuştuğu öne sürüldü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Sosyal medyadaki iddialara rağmen ABD'nin yetkili kurumlarından henüz bir açıklama gelmedi. Yetkililerin sessizliği dikkat çekerken ölüm kayıt listesine girişlerin ise engellendiği öne sürüldü.

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