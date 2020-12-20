Başkan Erdoğan'ın evinin yakınında yakalandılar! Hainlerden alçak plan

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı. Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.



İşte tam 21 kritik ismin yakalandığı olaya ilişkin çok önemli bilgiler;



SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., 'Örgütle işim olmaz' dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından 'Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_' isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR



Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.



ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI



Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.



DHKP/C üyeleri, örgüt talimatıyla açlık grevine girerek hayatını kaybeden Ebru Timtik'e sözde destek vermek için, 27 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da bulunan ikametinin önünde toplanma çağrısında bulundu. Örgütün bu planı emniyet tarafından istihbarat edilince ön çalışma yapıldı. Toplantı günü Erdoğan'ın ikameti çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı.



SİCİLLERİ KABARIK ÇIKTI



Öğle saatlerinde bir otobüs, emniyet tedbiri alan görevlilerce durduruldu. Araçtaki kişiler örgütsel sloganlar atmaya başlayınca 21 kişi gözaltına alındı. Araçta çok sayıda döviz ve pankart ele geçti. Şüphelilerin örgüte eleman temin ettikleri, örgüt adına kuryelik faaliyeti içerisinde oldukları tespit edildi. Otobüsün durdurulduğu saatlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikameti çevresinde ise bambaşka bir hareketlilik vardı. Koruma görevlileri, evin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken birini fark etti. Gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli, DHKP/C'li çıktı.



TERÖR HESAPLARININ YÖNETİCİSİ



İfadesi alınan M.K., 'Ben o gün spor olsun diye yürümek istedim, telefonuma bakıyor, öz çekim yapıyordum, polis geldi GBT yaptı. Sosyal medyada bazı paylaşımlarım olsa da örgütle işim olmaz' şeklinde konuştu. M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede sosyal medya hesabından, 'Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_' isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.



Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan isminin yer aldığı '27 Ağustos'ta Kısıklı'da Cumhurbaşkanının evinin önünde ölüm orucundaki Halkın Avukatları için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınanlar arasında koro üyemiz M.K da bulunmaktadır' şeklinde paylaşımı kendisinin de yeniden paylaştığı (RT) belirlendi.



BİR EKİP GİZLİCE FOTOĞRAFLADI DİĞERLERİ ARAÇTA BEKLEDİ



DHKP/C Gençlik Federasyonunda faaliyet yürüttüğü, Kocaeli'de üniversite okuduğu, örgütsel görüşmeler yapmak amacıyla sık sık İstanbul'a gelip gittiği örgüt bünyesinde düzenlenen eylem, konser, kahvaltı ve ekinlikler katılım sağlayan otobüs içindeki 20 DHKP-C'li hakkında örgüt üyeliğinden dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, DHKP/C üyesi Ebru Timtik'in cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak örgütün çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek burada fotoğraflama yaptığı ve araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği ve bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı.



BİR EKİP GİZLİCE FOTOĞRAFLADI DİĞERLERİ ARAÇTA BEKLEDİ



DHKP/C Gençlik Federasyonunda faaliyet yürüttüğü, Kocaeli'de üniversite okuduğu, örgütsel görüşmeler yapmak amacıyla sık sık İstanbul'a gelip gittiği örgüt bünyesinde düzenlenen eylem, konser, kahvaltı ve ekinlikler katılım sağlayan otobüs içindeki 20 DHKP-C'li hakkında örgüt üyeliğinden dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, DHKP/C üyesi Ebru Timtik'in cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak örgütün çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek burada fotoğraflama yaptığı ve araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği ve bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı.



ÖRGÜTÜN KURYESİ ÇIKTI



Yine iddianamede hakkında dava açılan Burak K.'nin, Gazi Mahalli Alan içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, mahallede örgüt adına çalışmalar yaptığı, birçok genç ile görüşerek örgüt içerisinde faaliyet yürütmeleri için çalışmalar yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden Mehmet G.'nin DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Gürcan E.'nin İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt kurumları arasında kuryelik yaptığı, örgüt bünyesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katılım sağladığı belirlendi.



ÖRGÜTÜN EMİR VE TALİMATLARIYLA HAREKET ETTİ



Otobüste yakalanan şüphelilerden Sevcan A.'nın; DHKP/C Gençlik Yapılanmasında faaliyet yürüttüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğu, üniversitede birçok genci örgütleyerek örgüte kazandırmaya çalıştığı kaydedilirken, DHKP/C ile fikir ve eylem birliği içinde oldukları ve örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri anlatıldı.

