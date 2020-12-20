ASELSAN ve ROKETSAN geliştirdi! Anında imha ediyor! Hisar A+ Füze Sistemi’nde tarih belli oldu!

Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin testlerinin başarıyla geçmesi sonrası, sistemin diğer serileri için de tarihler belirlendi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ambargolar karşısında kullandığı 'Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Şimdi İHA, SİHA, tankımızı ve birçok silahımızı yapıyoruz' şeklindeki ifadesi ile ortaya koyduğu kararlılık kapsamında orta ve yüksek irtifa Hisar'lar için de tarihler belirlendi.









Savunmada yerlilik oranını yüzde 70'lere yükselten Türkiye, ABD'nin yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmalara da hız verdi.



Rusya'dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kurulum süreci devam ederken, Türkiye'nin milli hava savunma projelerinde de sona yaklaşıldı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yürütülen Hisar Hava Savunma Grubu Projesi, üç ayrı sistemle envantere girecek. Test süreci tamamlanan Alçak İrtifa Hisar-A+ Sistemi, yatay atışların yanı sıra dikey atışlarda da tam başarı sağladı.



SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ



Seri üretim aşamasına gelen ve 15-20 kilometre menzile sahip olan Hisar A+ Füze Sistemi, 2021 yılında TSK'nın envanterine katılacak. 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme özelliğine sahip olan Hisar A+ etkin savunma gerçekleştirebiliyor.







SIRADA 'HİSAR-O' VAR



HİSAR projesinin ikinci füzesi Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-O olacak. Tüm hızıyla devam eden çalışmalar sonucunda Hisar A+'dan daha etkili menzile sahip Hisar-O geliştirilecek.25-30 kilometre menzile sahip olacak olan Hisar-O, son teknoloji ürünü özellikleri kapsayacak. Test çalışmalarında hedefleri tam isabetle etkisiz hale getiren Hisar-O'nun, elektronik optik, elektronik kontrol merkezi ve savunma radarı gibi donanımları bulunuyor. Sistemin 2022 yılından itibaren envantere girmesi hedefleniyor.







AMBARGO NEDENİYLE GECİKTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin kabul atışında yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzilde başarıyla imha edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 'Bu son test, normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandığı için birkaç ay gecikti.



Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik ve füzemize entegre ettik. Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla, dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli ve milli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik.'

