O kan grubuna sahip olanlar dikkat! Kritik korona uyarısı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Covid-19 salgını sürecinde önemli araştırmalar yapılırken bunlar arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve dergide yayımlanan bir araştırma dikkatleri çekti. Corona virüsü ile kan grupları arasındaki bağlantı dikkatlerden kaçmazken uzman isimler ise son dakika açıklamalarında bulundu.



0 KAN GRUBU OLANLAR TEDBİRLERİ BIRAKMASIN!



Uzmanlar corona virüsü ile kan grupları arasında bir bağlantı olduğunu ifade ederken 0 kan grubuna sahip kişilerin corona virüsü tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirttiler…



Uzman Dr. Betül Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin corona virüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Betül Kaya, kan gruplarının corona virüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu.



"A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR"



Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin corona virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti.



AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, "0 kan grubu olan kişilerin corona virüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin corona virüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.



"GENÇLERDE DE AĞIR SEYREDEBİLİYOR"



Uzm. Dr. Betül Kaya, "Corona virüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü" diye konuştu.



"D VİTAMİNİ CORONAYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ"



Yine yapılan araştırmalarda insanların D vitamini seviyelerinin de corona virüse yakalanmama ve atlatmada etkili olduğunun belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu bir rolü olduğunun altını çizerek "D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici ve iltihap azaltıcı etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanıyor. Corona virüs enfeksiyonlarında da hastaların D vitamini seviyelerinin ne düzeyde olduğu araştırıldı.



D vitamini seviyesi 30 nanogram/mililitre üzerinde olan hastaların corona virüsü daha hafif atlattığı belirlendi" ifadelerini kullandı.