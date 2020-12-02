Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş LGS ve YKS açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."



LGS KAPSAMINDA YAPILACAK MERKEZİ SINAVA İLİŞKİN ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. Bu yılki ilk örnek soru kitapçığı, Aralık ayı itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.



LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Aralık ayı örnek sorularında Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.