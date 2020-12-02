USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

Memur olmak isteyenlere müjde! On binlerce kadro açıldı...

Memur olmak isteyenlere güzel haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan memur kadrolarına şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İşte personel aranan kadrolar.

Ekonomi / 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:14
Memur olmak isteyenlere müjde! On binlerce kadro açıldı...

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.

İşte personel aranan kadrolar...

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı

19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı

50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi

8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi

Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi

2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

250 itfaiye eri

Tapu Kadastro

5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı

9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı

15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı