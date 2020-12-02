USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,43

Kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, milli sistemlere yenilerinin eklenmesine yönelik çok sayıda proje karara bağlandı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:18
Kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma sanayiindeki gelişmeler ele alındı. TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı