Kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." denildi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma sanayiindeki gelişmeler ele alındı. TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."