Kritik koronavirüs yasakları! Toplu ulaşımda 81 ilde yeni tedbir!

Koronavirüste salgının tırmanışını kırmak için yeni bir başlangıç hedefleyen Türkiye'de önceki akşam kritik yeni tedbirler resmen başlamış oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı kamuoyunda en fazla dikkat çeken koronavirüs önlemi oldu. Ancak bunun dışında kalan maddelere dikkat etmeyen bazı vatandaşların idari işlem ve para cezası ile karşılaştıkları görüldü. Tedbirler içerisinde sokağa çıkma yasağı dışında seyahat, AVM, kapalı mekan, yemek ve en önemlisi de toplu taşıma araçlarına ilişkin 10 madde bulunuyor. İşte özellikle işe gidiş geliş ve şehirler arası seyahatlerde ulaşım yöntemi olarak toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika uyarıları;



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SADELEŞTİRİLDİ: İŞTE KRİTİK 10 MADDE



Dünyayı sarsan ve bir anda akılalmaz bir pandemiye dönüşen Koronavirüsün yayılım hızının önlenmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun belirlediği salgınla mücadelede yeni tedbirler hayatımıza girdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile akşam 21.00'den itibaren başlayan kısıtlamalar nedeniyle, valiliklere 'Sokağa çıkma yasağı' ve 'Yeni kısıtlama ve tedbirler' konusunda iki genelge gönderdi. Sokak kısıtlaması dışındaki maddelere dikkat etmeyip ceza yiyenler için koronavirüs tedbirleri sadeleştirildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Yeni bir karar alınıncaya kadar, Türkiye genelinde hafta içleri her gün saat 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliği sağlanacak.



MARKETLERİ NASIL KULLANACAĞIZ?



Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arası faaliyet gösterecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar ikametlerine en yakın yerden alışveriş yapabilecek.



65 YAŞ ÜZERİ DİKKAT! ONLARI ARAYACAKSINIZ



Son dakika genelgesi kapsamında en kritik adımlardan birisi risk grubu için atıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.



İŞTE YENİ MESAİ SAATLERİ



Hafta içi kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.