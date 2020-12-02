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İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...

İstanbul Valiliği fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde İstanbul'daki bazı ilçelerde satılan ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu ve pahalıya satıldığı tespit edildi.

Ekonomi / 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...

İstanbul Valiliği 'gramaj- fiyat' denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;

200 gr. ekmek 1.50

250 gr. ekmek 1,87

270 gr. ekmek 2,00 TL

Farklı ilçelerden alınan ekmekler incelendi. Ekmekler 2 liradan alındı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında çıktı.

EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM
Fiyatlar ise şöyle olmalıydı. Beşiktaş'tan 250 grama aldığımız ekmek 2 yerine 1.80; Üsküdar, Bakırköy ve Şişli'den alınan ekmekler ise 1.50 olmalıydı. Ancak gizli zam ile birlikte vatandaşa farkında olmadan ekmeği pahalıya almış oluyor.

Beşiktaş

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