İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...

İstanbul Valiliği 'gramaj- fiyat' denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;



200 gr. ekmek 1.50



250 gr. ekmek 1,87



270 gr. ekmek 2,00 TL



Farklı ilçelerden alınan ekmekler incelendi. Ekmekler 2 liradan alındı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında çıktı.



EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM

Fiyatlar ise şöyle olmalıydı. Beşiktaş'tan 250 grama aldığımız ekmek 2 yerine 1.80; Üsküdar, Bakırköy ve Şişli'den alınan ekmekler ise 1.50 olmalıydı. Ancak gizli zam ile birlikte vatandaşa farkında olmadan ekmeği pahalıya almış oluyor.