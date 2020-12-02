İğrenç taciz olayının örtbas edilmesini istediler! CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a tepki gösterdi!

CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın 20 yaşındaki D.A.'ya taciz iddiasının ortaya çıkmasının ardından taciz mağduru kadın, 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca G.Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayın gün yüzüne çıkmasını istemeyen bazı sosyal medya kullanıcıları da olayın örtbas edilmesini istedi.







EMEL: BİRAZ FRENE BASIN LÜTFEN, HAKLI BİLE OLSANIZ'



Seval Emel; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etmesini eleştirdi ve 'Biraz frene basın lütfen, haklı bile olsanız' dedi. Seval Emel'in profilinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadelerinin yer alması dikkat çekti.



GÖKOĞLU: 'YA SIRASI MI? ARKADAŞ… AKLINIZI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİNİZ?'



Cahide Gökoğlu ise; Barış Yarkadaş'ın, 'Canan Kaftancıoğlu, bugün bir gazeteye verdiği demeçte, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik gösterdiğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan 'şov' olarak nitelemiş! Güya ben işin şovundaymışım... Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın (Canan Kaftancıoğlu) 'cinsel saldırı ile şov'u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun!' paylaşımı eleştirdi.



Cahide Gökoğlu, Barış Yarkadaş'a tepki gösterreek, 'Ya sırası mı? Arkadaş… Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz?' diye sordu.







CHP İKİYE BÖLÜNDÜ



SABAH'ın duyurduğu taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçlamıştı.



Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden! Belli ki; CK bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur.'