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Fransa'da İslamofobi sınır tanımıyor!

Fransa'da artan İslam düşmanlığı artık sınır tanımıyor. 8 yıldır Fransa'da yaşayan Tunus asıllı İtalya vatandaşı Hacer Barkous, başörtüsünden dolayı işten çıkarıldı.

Dünya / 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:25
Fransa'da İslamofobi sınır tanımıyor!

Fransa'da artan İslam düşmanlığı artık sınır tanımıyor. 8 yıldır Fransa'da yaşayan Tunus asıllı İtalya vatandaşı Hacer Barkous, başörtüsünden dolayı işten çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre iki yıl önce uluslararası bir fast food zincirinde çalışmaya başladığını söyleyen Barkous, “Mülakatta iş yeri müdürü ‘başörtü ile bir sorunları olmadığını' söyledi” dedi. Bir süre sonra çalışanların başörtüsünden rahatsız olduklarını ifade eden Barkous, “Müdür, başımı şapka ile örterek bir çözüm sundu. Böyle söylediğinde o zaman çok mutlu olmuştum. Benim dini duruşumu kabul edip, saygı gösterip, çözüm bulmalarına mutlu oldum” diye konuştu.

İŞÇİLİKTEN ŞEFLİĞE

İş ilişkileri konusundaki yüksek lisans programına kabul edildiğini dile getiren Barkous, şunları söyledi:

“Çalışırken eğitimim de devam ediyordu. Yüksek lisansımda zorunlu iki yıl iş stajı vardı. Çalıştığım yere başvurdum, kabul edildim. Normal bir işçi olarak çalışırken, şef oldum. Böyle çalışmaya bir süre devam ettim.”

MÜDÜR DEĞİŞTİ MOBİNG BAŞLADI

“Bir süre sonra müdürümüz değişti. Sonra bana baskılar başladı. ‘Neden başında bu kasketi bulunduruyorsun?', ‘Neden kollarını örtüyorsun?' mobingi yaptılar. Ağır sözler hatta hakarete varan cümleler kullandılar. Çok büyük baskı yaptılar. Sözleşmemde şef olarak çalışmam gerekirken bana görevimi yaptırmadılar. En sonunda da işime son verdiler. Başörtüm sebep gösterildi. Yüksek lisans programım iş yerimle direkt alakalı olduğu için işten çıkarılınca otomatik olarak eğitimim de yarıda kaldı. Böyle çıkarıldığım için iş yerini mahkemeye verdim. Çok büyük bir ayrımcılık altında yaşıyoruz. Sadece dini sebepten dolayı bize karşı yapılan uygulamalar çok büyük psikolojik bunalımlara yol açıyor.”

ÇOK BÜYÜK AYRIMCILIK VAR

“Ben bu olaylardan sonra psikiyatriste gidiyorum. İlaç kullanıyorum. Çok büyük bir psikolojik baskı altındayım. Avrupa'da özellikle Fransa sözde hürriyet, özgürlük, demokrasi ülkesi propagandası yapılıyor. Ama fiili durum tamamen çok farklı. Özellikle Müslümanlara karşı çok büyük ayrımcılık ve zulüm var.”

FransaTunusİtalya

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