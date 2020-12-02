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CHP'de skandal tacizi savunan Can Ataklı'ya bir tepki de Fatmanur Altun'dan geldi!

Tele1 sunucusu CHP'de taciz olayları ardından, kişileri aklamaya çalışan Ataklı, tepki toplamaya devam ediyor. İletişim Başkanı Fahretin Altun'un eşi Fatmanur Altun da Can Ataklı'ya sessiz kalmadı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:55
CHP'de skandal tacizi savunan Can Ataklı'ya bir tepki de Fatmanur Altun'dan geldi!

CHP'de peş peşe yaşanan taciz olaylarının gündemi sarsmasının ardından konuşan CHP yandaşı Can Ataklı, yaşanan taciz olaylarına ilişkin akılalmaz sözler sarf etti. Tacizi 'Hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.

Skandal açıklamaları sonrası tepkilerin odağında olan Ataklı'ya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da sessiz kalmadı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Klişe anatolojisi gibi konuşma. Feministlere, kadın derneklerine, CHP'li kadın gazetecilere iyi uykular' dedi.


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