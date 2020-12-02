USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

CHP'de 3. taciz skandalı! Rezalet büyüyor, Kaftancıoğlu hala sessiz

CHP'de hafta başında patlak veren taciz ve tecavüz skandalı sonrası gündeme her fırsatta yorum yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan kaftancıoğlu'ndan yorum gelmedi. üstelik eski chpli barış yarkadaş Kaftancıoğlu'nun bu skandallardan haberi olduğunu ve üstünü örttüğünü iddia etmişti. Bu suçlamalar karşısında Kaftancıoğlu'nun ağzını bıçak açmıyor.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:35
CHP'de 3. taciz skandalı! Rezalet büyüyor, Kaftancıoğlu hala sessiz

HP İstanbul İl Örgütü'nde cinsel saldırı skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre; G.Ö.A. parti üyesi D.A.'ya cinsel tacizde bulundu. Taciz mağduru kadının ise 7 arkadaşıyla birlikte cinsel saldırı olayını gerekçe göstererek, partiden istifa ettiği belirtildi. D.A.'nın şikayeti üzerine olay ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. CHP'li G.Ö.A. hakkındaki soruşturma titizlikle devam ediyor.

KARTAL BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen G.Ö.A.'nın ise Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı ortaya çıktı. Mağdur kadının avukatı, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun yeğeni Orkun Kumkumoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada 'Şikayetimizi yaptık. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Adli sonuca göre parti içi disiplin sürecinin başlatılması için mücadelemizi başlatacağız. İhraç edilmesini isteyeceğiz' dedi.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

SABAH'ın duyurduğu taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden! Belli ki; CK bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı