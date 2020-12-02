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Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanıyor!

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:30
Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

BAKAN KOCA TARİH VERMİŞTİ

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, yaptığı son dakika açıklamasında; "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz." demişti.

İLK PARTİDE 20 MİLYON AŞI GELECEK

Türkiye, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile Aralık-Ocak-Şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK

Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 14 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

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