CHP’li İBB’de ikna odası skandalı! Personel istifa etmeleri için zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni bir iddia gündemde. İddialara göre İBB'deki çok sayıdaki personelin sözleşmesi fesh edilmek isteniyor.



Belediye içerisinde kurulan ikna odalarında personeller daha alt pozisyonda çalıştırılmak için zorlanıyor bunu kabul etmeyen personellere ise sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri durumunda tüm sosyal haklarının verileceği söyleniyor



İBB yönetimi, bir çok personeli işten çıkartmak için uğraşırken, bir yandan da personel alımı yapıyor.



İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, 'Personel ihtiyacı varsa, çalışanların sözleşmeleri iptal edilemez.' dedi.



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